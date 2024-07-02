В Энгельсе женщина разбилась насмерть при падении с колеса обозрения

В Саратовской области женщина упала с колеса обозрения. Прибывшие на место медики не смогли спасти ей жизнь. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Инцидент произошел в Энгельсе. По словам очевидцев, женщина сделала четыре круга на аттракционе в городском парке. В какой-то момент она выпала из кабинки.
Врачи скорой помощи провели реанимационные мероприятия, но спасти пострадавшую не удалось.
Правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются причины произошедшего.
Саратов, Зоя Осколкова
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