В Энгельсе женщина разбилась насмерть при падении с колеса обозрения

В Саратовской области женщина упала с колеса обозрения. Прибывшие на место медики не смогли спасти ей жизнь. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Инцидент произошел в Энгельсе. По словам очевидцев, женщина сделала четыре круга на аттракционе в городском парке. В какой-то момент она выпала из кабинки.

Врачи скорой помощи провели реанимационные мероприятия, но спасти пострадавшую не удалось.

Правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются причины произошедшего.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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