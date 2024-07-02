На Алтае мальчик утонул в бассейне

В Алтайском крае расследуются обстоятельства гибели ребенка в бассейне.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, трагедия произошла в селе Бочкари. Мальчик, находясь в здании оздоровительного комплекса, куда пришел в составе спортивно-оздоровительной группы, не владея на достаточном уровне навыками самостоятельного плавания, зашел в глубокий бассейн, где утонул. При этом ребенок находился без индивидуальных средств защиты и контроля ответственных лиц.

По факту гибели 10-летнего ребенка возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Барнаул, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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