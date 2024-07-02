Ребенок и женщина стали жертвами урагана в Петербурге

Женщина и ребенок погибли в результате урагана в Санкт-Петербурге: обоих придавили упавшие деревья. Следственный комитет и прокуратура организовали проверки обстоятельств гибели людей.

Дерево упало на 36-летнюю женщину на проспекте Юрия Гагарина накануне. По данным СКР, пострадавшая умерла на месте от травм. В тот же день пострадал 11-летний мальчик: на него из-за сильного ветра упало дерево на проспекте Шаумяна.

«Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в больницу для оказания помощи. Ребенок от полученных травм скончался в медицинском учреждении. В следственных отделах по Красногвардейскому и Московскому районам проводятся процессуальные проверки», – пояснили в пресс-службе городского главка СКР.

Прокуратура организовала собственную проверку и взяла на контроль ход проверочных мероприятий со стороны СКР, сообщили в ведомстве.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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