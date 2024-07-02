30 пассажиров получили травмы во время турбулентности на рейсе из Мадрида в Монтевидео

Тридцать пассажиров получили ранения после того, как самолет, следовавший из Мадрида в Уругвай, попал в «сильную турбулентность» и был вынужден совершить аварийную посадку в Бразилии, сообщила в понедельник испанская авиакомпания Air Europa.

«Наш рейс UX045, направлявшийся в Монтевидео, был перенаправлен в аэропорт Натал (в Бразилии) из-за сильной турбулентности, – сообщила авиакомпания Air Europa. – Самолет приземлился нормально, и те, кто получил различные виды травм, уже проходят лечение».

По данным сайта отслеживания полетов FlightAware, самолет, попавший в зону турбулентности, был Boeing 787-9 Dreamliner. По данным сайта Air Europa, самолет вмещает до 339 пассажиров.

«В один момент самолет потерял устойчивость и начал пикировать. Те, у кого не было ремней безопасности, взлетели в воздух и ударились о потолок, и они пострадали – те, у кого были ремни безопасности, пострадали меньше», – рассказал агентству Reuters один из пассажиров.

Другой пассажир рассказал: «Есть пассажиры с переломами и травмами рук, лица и ног. Около 30 человек получили ранения. Это было ужасное чувство; мы думали, что умрем там, но, слава богу, этого не произошло».

Испанская авиакомпания сообщила, что в понедельник из Мадрида должен вылететь еще один самолет, который заберет пассажиров, застрявших в Бразилии, и продолжит их путь в Уругвай.

Air Europa добавила, что все нуждающиеся в медицинской помощи проходят лечение в бразильском международном аэропорту Натал.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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