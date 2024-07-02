При взрыве газа в многоэтажке в Стерлитамаке погиб один человек и шесть пострадали

Один человек погиб и шесть пострадали в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в городе Стерлитамаке в Башкирии. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

Взрыв произошел в одной из квартир на втором этаже многоквартирника без последующего горения.

«Предварительно, в результате происшествия пострадали 7 человек, из них два ребенка, к сожалению, из них одна женщина погибла», – говорится в сообщении.

Из дома эвакуированы 80 человек.

В пресс-службе республиканской прокуратуры уточнили, что взрыв газа произошел во время ремонта газового оборудования. Надзорное ведомство проводит проверку в связи с происшествием.

«По предварительным данным, сегодня в 11:00 при установлении сотрудниками газовой службы причин утечки газа в многоквартирном доме по улице Артема в г. Стерлитамак произошел хлопок. В результате происшествия выбиты окна, двери в жилых помещениях, повреждена входная группа подъезда», – сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, в числе пострадавших – двое сотрудников газовой службы.

В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации и ремонте газового оборудования, отметили в ведомстве.

Уфа, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube