В Новосибирске хаски покусала ребенка на самокате

В Новосибирске собака напала на шестилетнего мальчика, который проезжал мимо нее на самокате. СК и прокуратура проводят проверки.

Инцидент произошел на придомовой территории многоквартирного дома в Ленинском районе города. Мальчик катался по двору, когда на него напала хаски и укусила за руку.

«Ребенку была оказана необходимая помощь в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. Ведомство проводит доследственную проверку.

Кроме того, произошедшим заинтересовались в прокуратуре. Там уточнили, что у хаски имеется хозяин. Прокуратура даст оценку поведению владельца собаки на предмет соблюдения правил содержания животного и обращения с ним.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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