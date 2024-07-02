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Вторник, 2 июля 2024, 15:58 мск

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В Новосибирске хаски покусала ребенка на самокате

В Новосибирске собака напала на шестилетнего мальчика, который проезжал мимо нее на самокате. СК и прокуратура проводят проверки.

Инцидент произошел на придомовой территории многоквартирного дома в Ленинском районе города. Мальчик катался по двору, когда на него напала хаски и укусила за руку.

«Ребенку была оказана необходимая помощь в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. Ведомство проводит доследственную проверку.

Кроме того, произошедшим заинтересовались в прокуратуре. Там уточнили, что у хаски имеется хозяин. Прокуратура даст оценку поведению владельца собаки на предмет соблюдения правил содержания животного и обращения с ним.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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