В Херсонской области после обстрела ВСУ погиб мирный житель, двое ранены

ВСУ обстреляли жилые кварталы в поселках Горностаевке, Днепрянах и Алешках Херсонской области. От ударов украинских боевиков погиб один человек в Горностаевке и еще два мирных жителя в Днепрянах и Алешках получили множественные осколочные ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил глава региона.

Председатель регионального правительства Андрей Алексеенко уточнил, что в Горностаевке под минометный огонь попала семья пенсионеров. По его словам, женщина погибла, ее супруг получил тяжелые ранения.

«Одна из мин разорвалась рядом со старенькой машиной семьи пенсионеров, которые ехали по улице Осенней. 75-летняя женщина и ее муж получили тяжелейшие ранения. Хотя обстрел продолжался, медики «скорой» сделали все, чтобы спасти жизни людей. К сожалению, женщина практически сразу скончалась. Ее супруг чудом выжил», – написал Алексеенко в своем тг-канале.

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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