В Швейцарии четыре человека погибли, шесть пропали в результате ливней

Четыре человека погибли, шесть пропали без вести в результате проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни в Швейцарии. Потоки воды размыли дороги и железнодорожное полотно, в одном из районов рухнул мост, передает AP.

Спасатели достали тела трех туристов в долине Маджия в кантоне Тичино на южной стороне Альп, где сошел оползень. В кантоне Вале пожилой турист из Германии застрял в подвале, который начало топить, и утонул. Еще один человек числится пропавшим без вести в соседней с Маджией долине Лавиццара. Полиция Тичино ищет двух мужчин и двух женщин.

Власти эвакуировали альпинистские кемпинги вдоль реки Маджия, часть моста Вислетто рухнула. Река Рона вышла из берегов в нескольких районах кантона Вале, затопив шоссе и железнодорожную линию. Жители этих районов частично остались ез света.

Берн, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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