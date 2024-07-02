В результате обстрела со стороны Украины в Херсонской области без электричества остались более пяти тысяч человек

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во вторник, 2 июля, сообщил, что в результате украинского обстрела в регионе без электроэнергии осталось более пяти тысяч человек в семи населенных пунктах.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Из-за обстрела со стороны боевиков преступного киевского режима в Новокаховском городском округе повреждены электросети, без света остались более 5 тысяч человек. Аварийное отключение электроснабжения коснулось микрорайона Основа в Новой Каховке, а также населённых пунктов Днепряны, Масловка, Обрывки, Райское, Райское-2, Тополевка».

Херсон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube