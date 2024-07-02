В результате обстрела со стороны Украины в Херсонской области без электричества остались более пяти тысяч человек

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во вторник, 2 июля, сообщил, что в результате украинского обстрела в регионе без электроэнергии осталось более пяти тысяч человек в семи населенных пунктах.
В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Из-за обстрела со стороны боевиков преступного киевского режима в Новокаховском городском округе повреждены электросети, без света остались более 5 тысяч человек. Аварийное отключение электроснабжения коснулось микрорайона Основа в Новой Каховке, а также населённых пунктов Днепряны, Масловка, Обрывки, Райское, Райское-2, Тополевка».
Херсон, Иван Бабурин
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