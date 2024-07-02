Украинский беспилотник ранил мирного жителя Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером во вторник, 2 июля, сообщил о ранении мирного жителя в результате атаки украинского беспилотника на село Безымено.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Сёла Безымено и Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в очередной раз подверглись атакам со стороны ВСУ. В селе Безымено в результате атаки беспилотника ранен один мирный житель – мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением запястья самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь, в дальнейшем планируется перевод в городскую больницу №2 города Белгорода».

«Под артиллерийский обстрел попало село Мокрая Орловка. В результате прямого попадания снаряда на территорию частного домовладения выбиты окна в жилом доме и посечен забор. Информация о последствиях уточняется», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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