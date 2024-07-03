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Среда, 3 июля 2024, 09:57 мск

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В Астраханской области сел на мель сухогруз

В Астраханской области сел на мель сухогруз, который перевозил несколько тысяч тонн серы. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Инцидент произошел в акватории реки Бузан на выходе в Волгу. Сухогруз следовал по маршруту Бузан – Череповец и сел на мель в Наримановском районе, в пяти километрах от города Нариманов.

Сухогруз перевозил 5 тысяч тонн серы. Пострадавших нет, загрязнения акватории не наблюдается. Судоходство в результате происшествия не нарушено.

Отмечается, что экипаж состоит из девяти человек, запаса продовольствия им хватит на 20 дней.

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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