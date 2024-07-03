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Среда, 3 июля 2024, 09:57 мск

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Жителя Приморья задержали за передачу данных украинской разведке

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края по обвинению в государственной измене. Ему вменяют передачу украинской разведке информации об уязвимых местах объектов железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России.

По информации ведомства, россиянин «оказывал консультационную помощь Главному управлению разведки министерства обороны Украины путем передачи сведений об уязвимых местах и способах выведения из строя объектов железнодорожного транспорта», сообщает «Интерфакс».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «госизмена». Фигурант помещен под стражу.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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