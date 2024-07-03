Свыше 120 человек погибли в давке на религиозном собрании в Индии

По меньшей мере 121 человек погибли в страшной давке во время религиозного мероприятия на севере Индии, сообщают индийские и европейские СМИ со ссылкой на полицию. Среди погибших – 112 женщин и семеро детей. Еще 31 человек получил ранения и находятся в больницах.

Трагедия случилась во вторник в городе Хатрас штата Уттар-Прадеш после выступления индуистского проповедника Бхоле Бабы. По свидетельству выживших, давка произошла, когда мероприятие закончилось, и последователи проповедника начали покидать место собрания.

Как отметили в полиции, число присутствовавших на религиозном мероприятии более чем в три раза превысило разрешенную вместимость. Послушать проповедника собрались около 250 тыс. человек, несмотря на то, что разрешение было выдано только на присутствие 80 тыс. человек.

По данным очевидцев, давка началась, когда верующие пытались собрать пыль, по которой проехала машина проповедника, покидая место проведения мероприятия. В то же время, в полиции заявили, что верующих на выходе из шатра, где проходило собрание, ослепила пылевая буря, что привело к возникновению паники среди них и последующему трагическому инциденту.

Очевидцы описывают события как полный хаос. «Вся толпа, включая женщин и детей, одновременно покинула место мероприятия», – рассказала сотрудница полиции Шила Маурья. Люди устремились за проповедником, многие из них упали на землю и были затоптаны толпой. По словам очевидцев, верующие падали друг на друга, скатываясь по склону в затопленный ров в рисовом поле.

В настоящее время полиция устанавливается все обстоятельства трагедии. Расследование проводится в отношении организаторов мероприятия. Правоохранители разыскивают самого проповедника, в его доме и в его благотворительном фонде проведены обыски.

Нью-Дели, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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