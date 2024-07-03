Дроны ВСУ убили двух работников пекарни в Херсонской области

Два человека погибли, еще один ранен при повторной атаке украинских беспилотников в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, украинские боевики в среду с помощью FPV-дронов ударили по хлебопекарне в Алешках, в результате здание получило повреждения.

«При повторной атаке на тушивших пожар работников предприятия украинские нелюди -операторы БПЛА стали охотиться за отдельными людьми. Погибли двое рабочих, одна сотрудница ранена и находится в местной больнице», – написал Сальдо в своем тг-канале.

Единственная пекарня в городе сильно пострадала, добавил глава региона.

Губернатор призвал местных жителей быть максимально осторожными после обстрелов. «Повторное нападение – излюбленная тактика киевских головорезов», – заявил он.

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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