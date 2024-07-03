Полицейские задержали 19 участников запрещенной религиозной организации

В Нижегородской области полицейские пресекли деятельность ячейки запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы»*, признанной экстремистской. Об этом сообщает «МВД.Медиа».

Раскрыть деятельность секты удалось сотрудникам Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области. В результате были задержаны 18 участников ячейки. Четверо наиболее активных членов экстремисткой группы помещены в изолятор временного содержания до дальнейшего избрания меры пресечения.

«Кроме того, сотрудники полиции установили личность предполагаемого лидера ячейки – это житель Астраханской области. Выехав в служебную командировку, оперативники задержали его. Он также помещен в ИВС», – говорится в сообщении.

В ходе обысков полицейские обнаружили деньги, в том числе в иностранной валюте, на общую сумму более 1,5 млн рублей, сим-карты, банковские карты, ноутбуки и мобильные телефоны, а также большое количество религиозной литературы.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

*организация признана в России экстремистской и запрещена

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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