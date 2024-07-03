В Белгородской области украинский беспилотник тяжело ранил мирного жителя

Губернатор Белгородской области Вячеслав Главков вечером в среду, 3 июля, сообщил об атаке украинских беспилотников на сразу несколько сел, в результате чего был тяжело ранен мирный житель.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Несколько сел в Грайворонском городском округе атакованы беспилотниками ВСУ. В районе села Головчино дрон атаковал работающий в поле КамАЗ. Ранен водитель – мужчина с закрытым переломом костей таза и гематомой госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Состояние тяжелое, медики оказывают ему всю необходимую помощь».

«В результате еще одной атаки беспилотника в частном домовладении выбиты окна, посечен забор, также осколками посекло два легковых автомобиля. В селе Безымено в результате сбросов боеприпасов с двух БПЛА произошло возгорание 3 единиц спецтехники на территории сельхозпредприятия», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube