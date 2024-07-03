Силы ПВО сбили над Белгородской областью украинский беспилотник

Министерство обороны РФ в среду, 3 июля, сообщило об уничтожении в небе над Белгородской областью украинского беспилотника самолетного типа.
В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 20.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».
Москва, Иван Бабурин
© 2024, РИА «Новый День»