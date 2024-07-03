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Среда, 3 июля 2024, 21:49 мск

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Силы ПВО сбили над Белгородской областью украинский беспилотник

Министерство обороны РФ в среду, 3 июля, сообщило об уничтожении в небе над Белгородской областью украинского беспилотника самолетного типа.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 20.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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