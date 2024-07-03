В результате атаки на Белгородскую область ранена семья, в том числе, подросток

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в среду, 3 июля, сообщил, что в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в селе Новостроевка-Вторая пострадала семья, в том, числе их 16-летний сын.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Три села Грайворонского городского округа под атакой ВСУ. В селе Новостроевка-Вторая в результате сброса боеприпаса с беспилотника на территорию частного домовладения пострадала семья из 3 человек – супруги и их 16-летний сын. Пострадавшие с контузией и различными осколочными ранениями рук и ног самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригадами скорой они будут доставлены в городскую больницу №2 Белгорода и детскую областную клиническую больницу».

«В результате обстрела села Мокрая Орловка посечены крыши и заборы в двух частных домовладениях. В селе Дроновка в результате обстрела на текущий момент выявлено повреждение на линии электроснабжения, жители села временно остаются без света. Информация о последствиях уточняется, подомовой обход будет продолжен в светлое время суток», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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