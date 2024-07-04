В Кузбассе автобус с 30 пассажирами перевернулся на трассе

В Кемеровской области автобус с 30 пассажирами съехал с дороги и опрокинулся. По предварительным данным, водитель был пьян. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на 223-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Топкинском муниципальном округе. «По предварительной информации, 63-летний водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Юрга-Кемерово», не справился с управлением, в результате чего транспорт съехал с проезжей части и опрокинулся на бок», – говорится в сообщении.

В салоне находилось 30 пассажиров. В результате ДТП травмы получили 15-летняя девушка и управлявший транспортом мужчина.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. Он будет привлечен к предусмотренной законом ответственности.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube