В Саратове взорвавшийся электровелосипед снес стену в квартире

В Саратове прогремел взрыв в жилом доме. По предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме в центре города. В одной из квартир взорвался электровелосипед, сообщила мэр Лада Мокроусова.

«К счастью, никто из жителей не пострадал. От взрыва рухнула межквартирная перегородка, произошло возгорание. На месте находятся специалисты экстренных служб», – написала глава администрации.

Власти окажут всю необходимую помощь жителям, в том числе обеспечат размещение в маневренном жилье.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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