Дворец детского творчества частично обрушился в Кузбассе – дети чудом не пострадали

В Кемеровской области частично обрушился Дворец детского творчества. Дети не пострадали – они вышли из здания за несколько минут до инцидента. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
В здании Дворца детского творчества частично рухнули перекрытия и несущие стены с четвертого по первый этаж. Десять сотрудников покинули аварийное здание самостоятельно. Учащиеся вышли из здания после завершения занятий в 15:00 по местному времени – за несколько минут до обрушения.
Обломки упали во двор, никого не задев. В настоящее время на месте происшествия идет разбор завалов.
Белово, Наталья Петрова
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