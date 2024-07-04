Дворец детского творчества частично обрушился в Кузбассе – дети чудом не пострадали

В Кемеровской области частично обрушился Дворец детского творчества. Дети не пострадали – они вышли из здания за несколько минут до инцидента. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

В здании Дворца детского творчества частично рухнули перекрытия и несущие стены с четвертого по первый этаж. Десять сотрудников покинули аварийное здание самостоятельно. Учащиеся вышли из здания после завершения занятий в 15:00 по местному времени – за несколько минут до обрушения.

Обломки упали во двор, никого не задев. В настоящее время на месте происшествия идет разбор завалов.

Белово, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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