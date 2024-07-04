В результате украинского обстрела в Горловке погиб мирный житель, еще двое ранены

Глава администрации Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) Иван Приходько в четверг, 4 июля, сообщил, что в результате обстрела города и района украинскими войсками погиб один и ранено двое мирных жителей.

В своем Telegram-канале Приходько написал: «В результате украинской вооруженной агрессии в посёлке Победы погиб мирный горловчанин. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким».

«В результате обстрела посёлка Мичурина со стороны ВФУ ранен мирный горловчанин. Также вследствие украинского обстрела поселка Победы ранения получила мирная жительница», – добавил мэр Горловки.

Горловка, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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