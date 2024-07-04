Российский летчик в Сирии предотвратил столкновение с истребителем из американской коалиции

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов на брифинге в четверг, 4 июля, сообщил, что российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, предотвратил столкновение с истребителем Typhoon коалиции, возглавляемой США.

В ходе своего выступления генерал-майор Попов сказал: «3 июля с 09:44 до 09:51 мск над районом Эт-Танф провинции Хомс произошло опасное сближение истребителя Typhoon коалиции с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения».

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений двумя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции», – добавил зам.руководителя ЦПВС.

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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