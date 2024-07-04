Российские ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников над Краснодарским краем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ночь на пятницу, 5 июля, сообщил об уничтожении силами ПВО нескольких украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Приморско-Ахтарске.

В своем Telegram-канале Кондратьев написал: «Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории края. В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников».

«При падении их фрагментов, по предварительной информации ЕДДС Приморско-Ахтарского района, есть повреждения гражданских объектов на территории города. В настоящий момент на месте работают специальные службы, идет оценка ущерба. Также на месте ЧП находится глава района Максим Бондаренко. Предварительно, среди жителей города пострадавших нет», – добавил глава региона.

Краснодар, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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