Пять человек погибли и пострадали в массовом ДТП в Башкирии

Двое взрослых погибли, трое подростков пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей в Караидельском районе Башкирии. Погибшие были из Уфы и Челябинской области, рассказали в ГИБДД республики.

Авария произошла незадолго до полуночи 4 июля на 65-м км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка около деревни Явгильдино. «Лада Калина» под управлением 42-летней челябинки врезалась в «Ладу Гранта», за рулём которой находилась 35-летняя уфимка. От удара вторую легковушку отбросило на шедший попутно ВАЗ-2114.

«Водители «Гранты» и «Калины» скончались на месте происшествия. Пассажиры из салона «Лады Калина»: 18-летняя дочь и 14-летний сын, а также 17-летний родственник водителя, получили травмы различной степени тяжести», – пояснили в ведомстве.

Пострадавших отвезли в больницу, специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии.

Явгильдино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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