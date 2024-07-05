В Новосибирске подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику

В Новосибирске 11-летний мальчик был ранен в лицо на спортивной площадке. В него выстрелил из пневматического пистолета подросток.

Как сообщили в региональном управлении СКР, дети находились на спортивной площадке у одного из многоквартирных домов в Первомайском районе. В какой-то момент несовершеннолетний выстрелил в школьника и попал ему в лицо.

Пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую помощь. Отмечается, что угрозы жизни ребенка нет.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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