российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 7 июля 2024, 07:51 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Дагестане восемь человек отравились угарным газом

В Дагестане восемь человек, в том числе пятеро детей, отравились угарным газом. Об этом сообщается в телеграм-канале Госжилинспекции республики.

«Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Махачкале, из них пятеро – дети. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавшие – члены одной семьи и их гости, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,