В Дагестане восемь человек отравились угарным газом

В Дагестане восемь человек, в том числе пятеро детей, отравились угарным газом. Об этом сообщается в телеграм-канале Госжилинспекции республики.

«Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Махачкале, из них пятеро – дети. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавшие – члены одной семьи и их гости, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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