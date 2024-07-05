В Бурятии шесть человек пострадали во время жесткой посадки Ан-2

В Бурятии самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

Самолет выполнял авиационное патрулирование лесов и совершил аварийную посадку в 30 км от села Сосново-Озерское в Еравнинском районе. На борту были три пассажира и три члена экипажа.

При посадке Ан-2 переломился на две части. Четыре человека получили ушибы, им оказывается медицинская помощь, двое не пострадали.

Предположительно, причиной аварии стал выброс масла из двигателя из-за высокой температуры. Управление Следственного комитета на транспорте проводит проверку.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube