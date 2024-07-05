465 мирных жителей России погибли за полгода из-за атак Украины

Не меньше 465 мирных жителей погибли в прифронтовых регионах России в результате обстрелов ВСУ с января по июнь текущего года. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, за последние полгода от действий украинских боевиков пострадали как минимум 2 547 мирных жителей. Из них ранения и увечья различной степени тяжести получили 2082 человека, погибли более 460 человек. При этом, как отметил Мирошник, число убийств и ранений мирных жителей в результате украинских атак увеличивается.

Количество боеприпасов, которые за полгода выпустили ВСУ по гражданским объектам на 11 прифронтовых российских территориях, приближается к 42 тысячам ‒ 41 706 боеприпасов, или 230 прилетов в сутки, говорится в сообщении МИД РФ.

В то же время, как отметили в ведомстве, во втором квартале этого года ВСУ стали все чаще использовать для ударов по гражданским объектам более дальнобойные и взрывоопасные ракеты и беспилотники различных типов, что повлекло за собой рост числа жертв и разрушений.

«Сегодня мы отмечаем значительный рост числа используемых беспилотников различного типа для совершения атак на мирных жителей, гражданские объекты, гражданскую инфраструктуру», – сказал Мирошник (цитата по ТАСС).

По его словам, рост числа жертв среди мирного населения напрямую связан с увеличением поставок ВСУ западного вооружения и его преднамеренного использования для нанесения ударов по гражданским объектам.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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