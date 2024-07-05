В аэропорту Казани буксир столкнулся с самолетом

В аэропорту Казани самолет авиакомпании «Аэрофлот» получил повреждения фюзеляжа при столкновении с буксиром. По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент произошел с бортом Boeing 737-800, который должен был вылететь в Турцию. Во время буксировки случилась поломка, воздушное судно столкнулось с машиной, на корпусе самолета образовалась большая пробоина.

В момент ЧП в салоне находилось более 100 пассажиров. Никто не пострадал, всех эвакуировали в здание аэропорта. Перевозчик готовит подменный самолет.

Причину происшествия устанавливает специальная комиссия.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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