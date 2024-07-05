ВСУ ударили из HIMARS по Волновахе: два мирных жителя погибли, 10 ранены

ВСУ нанесли удар из реактивной артиллерии HIMARS по Волновахе Донецкой народной республики. В результате атаки, по уточненным данным, погибли два мирных жителя, еще 10 пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее он сообщал о четырех раненых.

Под обстрел попало, в том числе, одно из строительных предприятий города. Два сотрудника компании погибли, еще четверо ранены. Также при повторной атаке в Волновахе пострадали два сотрудника МЧС России, прибывшие на место происшествия. Пострадавшие госпитализированы. Осколками поврежден служебный автомобиль.

В результате удара также поврежден объект гражданской инфраструктуры и автобус.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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