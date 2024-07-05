Молнии стали причиной пожара в двух домах в Новгородской области

В Новгородской области молнии стали причиной пожара в двух жилых домах и нескольких постройках. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Новгородском, Старорусском и Поддорском районах. «Предварительно, в результате ударов молнии загорелись два жилых дома и нежилые здания в трех районах», – говорится в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.
Грозы и ливни с сильным ветром обрушились на Новгородскую область накануне. По прогнозам синоптиков, непогода продлится в регионе до 7 июля.
Из-за аварий на линиях электропередачи без света остались 406 населенных пунктов с населением 20 тысяч человек. Последствия устраняют 83 бригады энергетиков, 16 из них приехали из соседних регионов, сообщил губернатор Андрей Никитин.
Великий Новгород, Зоя Осколкова
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