Украинские беспилотники атаковали сразу четыре насаленных пункта в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 5 июля, сообщил об атаке украинских дронов на четыре населенных пункта в регионе. По предварительным данным пострадвших нет.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Еще четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино частный дом подвергся атаке FPV-дрона – выбиты окна, повреждены кровля и часть стены. В поселке Октябрьский Белгородского района дрон-камикадзе сдетонировал в дорожное полотно – повреждены два легковых автомобиля. В Грайворонском городском округе в селе Пороз в результате атаки одного БПЛА выбиты окна в частном доме. В селе Новостроевка-Первая дрон-камикадзе влетел в забор. На местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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