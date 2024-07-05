В ДНР под обстрелами Украины погибли пять человек, еще 26 ранены

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в пятницу, 5 июля, сообщил, что в результате 43 обстрелов, совершенными Вооруженными формированиями Украины, в регионе погибли пять мирных жителей и еще 26 получили ранения, в том числе, девочка-подросток.

В своем Telegram-канале Пушилин написал: «К сожалению, продолжает поступать информация о последствиях обстрелов городов Республики. На данный момент подтвердилась информация о гибели пятерых человек и ранении 26 мирных жителей (в числе пострадавших девочка-подросток и два сотрудника МЧС России)».

«К этому часу со стороны ВФУ совершено 43 вооруженных атаки, выпущено 105 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия HIMARS М-30А1 (шрапнельная) и М-31 (осколочная), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», – добавил глава ДНР.

Донецк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube