Мирный житель Шебекино пострадал под обстрелом ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в пятницу, 5 июля, сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины пострадал мирный житель города Шебекино.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Мужчину с ушибом кисти и ссадинами лица бригада «скорой» доставляет в областную клиническую больницу».

«На текущий момент в городе в двух многоквартирных домах повреждено остекление и осколками посечен один автомобиль. Информация о последствиях уточняется, подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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