На Кубани после атаки беспилотников загорелись резервуары с топливом

Краснодарский край подвергся атаке беспилотниками сегодня ночью. Объекты инфраструктуры получили повреждения. Информации о пострадавших не поступало.

«В ночь с 5 на 6 июля гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края подверглись атаке киевского режима – Ейский, Ленинградский и Павловский районы», – сообщили в оперативном штабе.

Сработала система противовоздушной обороны, но осколками упавших дронов была повреждена вышка сотовой связи в Ейске. В станицах Павловской и Ленинградской загорелись резервуары с топливом.

«На месте работают оперативные и специальные службы, ликвидируют возгорания, – говорится в сообщении. – По предварительной информации, пострадавших нет».

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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