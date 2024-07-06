На Кубани после атаки беспилотников загорелись резервуары с топливом

Краснодарский край подвергся атаке беспилотниками сегодня ночью. Объекты инфраструктуры получили повреждения. Информации о пострадавших не поступало.
«В ночь с 5 на 6 июля гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края подверглись атаке киевского режима – Ейский, Ленинградский и Павловский районы», – сообщили в оперативном штабе.
Сработала система противовоздушной обороны, но осколками упавших дронов была повреждена вышка сотовой связи в Ейске. В станицах Павловской и Ленинградской загорелись резервуары с топливом.
«На месте работают оперативные и специальные службы, ликвидируют возгорания, – говорится в сообщении. – По предварительной информации, пострадавших нет».
Краснодар, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»