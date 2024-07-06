В Волгограде прогремел взрыв на насосной станции, есть погибшие

Взрыв произошел на канализационно-насосной станции в Волгограде. В результате обрушились несущие конструкции. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Взрыв прогремел в Красноармейском районе города. Местные власти исключили внешнее воздействие. На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов.

По предварительным данным, погибли два человека, количество пострадавших уточняется.

Предполагается, что причиной ЧП стало нарушение при сварочных работах. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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