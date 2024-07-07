Житель Алтайского края разбился на дельтаплане

В Алтайском крае 75-летний местный житель разбился во время полета на дельтаплане. Следственный комитет проводит проверку.

Трагедия произошла накануне вечером возле поселка Центрального Барнаульского городского округа. Отмечается, что мужчина сам изготовил воздушное судно и не справился с его управлением, при крушении он получил смертельные травмы.

«Барнаульским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – сообщили в региональном управлении СКР.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube