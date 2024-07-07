В Бурятии десятки человек отравились едой из доставки

В Бурятии 75 человек обратились к медикам с признаками кишечной инфекции. Исследование выявило у заболевших возбудитель сальмонеллеза. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Установлено, что групповая заболеваемость носит пищевой характер и связана с употреблением готовой продукции, изготовленной предприятием общественного питания (служба доставки) города Гусиноозерск, инфицированной возбудителем сальмонеллеза», – говорится в сообщении.

Сальмонеллез обнаружен у 75 человек, в том числе 42 детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Продолжается эпидрасследование по установке причин и обстоятельств случившегося.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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