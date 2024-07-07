В горах Кабардино-Балкарии альпинист погиб от удара молнии

Альпинист погиб во время восхождения в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
«В Черекском ущелье на горе Дыхтау, высота 5 тысяч метров, турист погиб, предположительно, от удара молнии при восхождении на гору», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина поднимался в составе группы из четырех человек, которая была зарегистрирована в альпинистском лагере «Безенги».
Для транспортировки тела погибшего на место выехали шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Нальчик, Зоя Осколкова
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