В горах Кабардино-Балкарии альпинист погиб от удара молнии

Альпинист погиб во время восхождения в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«В Черекском ущелье на горе Дыхтау, высота 5 тысяч метров, турист погиб, предположительно, от удара молнии при восхождении на гору», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина поднимался в составе группы из четырех человек, которая была зарегистрирована в альпинистском лагере «Безенги».

Для транспортировки тела погибшего на место выехали шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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