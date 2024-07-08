Два мощных землетрясения произошли у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 6 произошло недалеко от поселка Усть-Камчатск утром 8 июля. Последствия в населенных пунктах Камчатки не наступили, жители даже не ощутили подземные толчки.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился на глубине 61 км в Камчатском заливе в 84 км от поселка Усть-Камчатск. Магнитуда сейсмособытия составила 6.

«В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», – сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Также специалисты зафиксировали подземные толчки в акватории Тихого океана. Очаг находился на глубине 49 км в 93 км западнее села Никольского Алеутского округа. Магнитуда сейсмособытия составила 4,2. По данным МЧС, жалоб от пострадавших и сообщений о разрушениях не поступало.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube