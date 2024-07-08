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Понедельник, 8 июля 2024, 14:24 мск

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Пожар в бухте Инал разросся до гектара

Площадь лесного пожара в бухте Инал в Краснодарском крае увеличилась до гектара. К борьбе с огнем привлекли вертолет, 12 единиц другой техники, сообщили в краевом главке МЧС.

Накануне загорелась заповедная зона в бухте Инал, и огонь начал распространяться с огромной скоростью. Тушение шло всю ночь, но пока справиться с пожаром не удалось. Специалисты заверили, что угрозы для населенных пунктов и жителей района нет.

«В Туапсинском районе продолжают ликвидацию природного пожара. Площадь пожара составляет 1 га. В ликвидации возгорания задействовано 12 единиц техники, 79 человек. Вертолетом Ка-32 сброшено более 150 кубометров воды», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Предварительно, пожар начался из-за пуска сигнальной ракеты. Полиция проводит проверку обстоятельств возникновения пожара и разыскивает возможных поджигателей.

Туапсе, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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