Власти Ростовской области ограничат подачу электроэнергии

В Ростовской области ограничат подачу электроэнергии на предприятия, чтобы не отключать свет в жилых домах. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

В регионе остаются на высоком уровне риски перегруза и отказа электрооборудования. Не исключен повторный ввод режима временных отключений.

«Чтобы минимизировать отключения света в домах жителей области, принято решение частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия региона. При этом ограничения не повлияют на их работу», – заверил Голубев.

По его словам, самая напряженная ситуация сложилась в Таганроге и Неклиновском районе. Там произошли аварии на линиях электропередачи. Энергетики планируют устранить неполадки к исходу суток.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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