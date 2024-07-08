В Черном море затонула спортивная яхта, один человек пропал без вести

Неподалеку от Геленджика затонула спортивная яхта. В результате пять человек оказались в воде, спасти удалось четверых, поиски еще одной пассажирки продолжаются.

Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, инцидент произошел во время занятий по парусному спорту. Судно «МХ 700» пошло ко дну. На борту находилось пять человек, четверо были спасены. Ведутся поисковые мероприятия пропавшей женщины.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Следователем проведен осмотр яхт-клуба, откуда выходило судно, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», – добавили в СКР.

Геленджик, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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