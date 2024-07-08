Под Красноярском столкнулись маршрутка и грузовик

В Красноярском крае на трассе столкнулись микроавтобус с пассажирами и грузовик. Пострадали четыре человека.

Авария произошла на 41-м километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое. В микроавтобусе находились 18 пассажиров, включая семерых детей.

«Предположительно, во время левого поворота грузового автомобиля водитель маршрутки, следующий в попутном направлении, совершал обгон по встречной полосе и допустил с ним столкновение», – сообщается в телеграм-канале краевой прокуратуры.

В результате ДТП оба транспортных средства оказались в кювете. Троих взрослых и ребенка госпитализировали.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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