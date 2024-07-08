В Дагестане карусель с детьми рухнула во время катания

В Дагестане произошло ЧП на детском аттракционе. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.
Инцидент произошел в селе Куруш Хасавюртовского района. Во время катания карусель опрокинулась на бок. Родители поспешили на помощь детям. По счастливой случайности, никто серьезно не пострадал.
В пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике заявили, что начали проверку по факту случившегося. К расследованию также подключилась прокуратура.
Махачкала, Зоя Осколкова
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