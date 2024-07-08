На полете к Белгороду сбито несколько воздушных целей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 8 июля, сообщила, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на полете к столице региона. По предварительной информации пострадавших нет.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде фрагментом снаряда пробита кровля одного частного жилого домовладения, а также посечены осколками 8 автомобилей. В центральной части города упали осколки, службы уже занимаются ликвидацией последствий. Самое главное, значительных повреждений не выявлено. Информация о последствиях уточняется».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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