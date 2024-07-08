В Белгородской области ранено три мирных жителя

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в понедельник, 8 июля, сообщил об атаке со стороны Украины на нескольких населенных пунктов региона, в результате чего было ранено три мирных жителя.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Еще несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранены трое мирных жителей. В селе Грузское Борисовского района дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Пострадали двое: мужчина и женщина с сотрясениями головного мозга и осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Дрон-камикадзе атаковал комбайн в районе поселка Чапаевский Грайворонского городского округа, вследствие чего произошло возгорание. Приехавший на помощь трактор также был атакован беспилотником. Пострадал водитель трактора – мужчину с контузией, черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями рук и ног доставили в Головчинскую районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Сейчас бригада скорой доставляет пострадавшего для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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