Украина обстреляла Шебекино – ранено четыре мирных жителя

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в понедельник, 8 июля, сообщил об обстреле украинскими военными города Шебекино, в результате чего было ранено четыре мирных жителя.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Трижды обстрелян город Шебекино. Предварительно, ранены четверо мирных жителей – двое мужчин с осколочными ранениями рук и ног бригады скорой помощи доставляющие в городскую больницу № 2 города Белгород, еще двое мужчин госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ».

«В городе различные повреждения выявлены на территории пяти предприятий: посечены административные и складские производственные здания, пробиты крыши гаражей и повреждены ограждения. Всего в результате обстрелов в нескольких многоквартирных домах повреждено остекление, в трех частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Зафиксированы повреждения у 11 легковых автомобилей и 4 автобусов. Также есть повреждение на линии электропередачи», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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