Система ПВО сбила над Белгородской областью украинский беспилотник

Министерство обороны РФ вечером в понедельник, 8 июля, сообщило об уничтожении беспилотного летательного аппарата в небе Белгородской области, а губернатор региона сообщил о четвертом за день обстреле Шебекино.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 23.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о четвертом за день обстреле города Шебекино.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «ВСУ в четвертый раз за день обстреляли город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет. В 53 квартирах многоквартирного дома выбиты окна, в 3 частных домах повреждены кровли, также в одном социальном объекте повреждены остекление и фасад. Есть повреждения и на линии электропередачи. Информация о последствиях уточняется, подомовой обход будет продолжен в светлое время суток».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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